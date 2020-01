Manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux en janvier 2019 : un policier mis en examen

Le 12 janvier 2019, un gilet jaune a été touché à la tête par un tir de LBD à Bordeaux. La victime était restée plusieurs jours dans le coma. Après un an d'enquête, la justice reproche à l'auteur du tir, un policier de la brigade anti-criminalité de Bordeaux, d'avoir volontairement visé la tête du manifestant. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende.



