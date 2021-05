Manifestations du 1er mai : la CGT attaquée en fin de manifestation

Samedi vers 18 heures, quelques dizaines de manifestations ont tourné leur colère vers les membres du service d'ordre de la CGT débordés. Benjamin Amar, membre du bureau national présent sur les lieux, raconte. "On a des insultes et des gens qui attaquent le cortège. Rapidement, on essaie de se dégager et on arrive entre les deux colonnes de la place de la Nation", témoigne-t-il.