Marche blanche en hommage à Victorine dans une ville sous le choc

Les participants espèrent tous que le coupable sera vite retrouvé. En attendant la psychose s'installer dans la population. Anaïs, 19 ans dit être là pour "rendre hommage à Victorine en espérant qu'on va retrouver celui qui a fait ça". "Depuis, on n'ose plus sortir. On a peur. J'ai peur pour mes soeurs et cousines", a déclaré à l'AFP cette ancienne camarade de lycée. Bernadette, la soixantaine, dit se sentir "concernée, en tant que grand-mère de petites-filles". "On n'ose plus laisser sortir nos enfants. On a peur que ça arrive de nouveau".