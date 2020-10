Meurtre de Victor dans les Landes : un guet-apens tendu par un couple d'adolescents

L'affaire a bouleversé la population dacquoise l'hiver dernier. Victor, 17 ans, aurait été victime d'un guet-apens mortel tendu par un couple d'adolescents. Louise et Hugo risquent aujourd'hui la prison à perpétuité. Tous les trois étaient de bons élèves, parfaitement intégrés, mais n'étaient pas scolarisés dans les mêmes lycées. Dans l'entourage de Victor, personne ne semble connaitre le suspect. Alors, que s'est-il réellement passé ?



Pour parler de son fils unique et honorer sa mémoire, Basilia, sa mère, a tenu, dit-elle, à soigner son apparence, s'est maquillée, et s'habille de blanc, la couleur de l'espoir. Les deux jeunes mis en examen dans cette affaire encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Basilia, elle, veut créer une association pour lutter contre la violence faite aux mineurs.



