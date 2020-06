Mort de Cédric Chouviat : le livreur aurait crié à sept reprises qu'il étouffait lors de son arrestation

L'un des enregistrements de l'arrestation de Cédric Chouviat pourrait bien mettre à mal la ligne de défense des agents. Selon nos informations, sur les images et les sons captés par les téléphones de la victime et celui d'une policière, on entend le livreur appeler à l'aide. Il aurait répété à plusieurs reprises qu'il étouffait. Un cri de détresse que les fonctionnaires intervenus ce jour-là n'avaient jusqu'alors jamais mentionné. D'après l'un de leurs avocats, ils jurent n'avoir rien entendu lors de l'interpellation. Dans les prochains jours, les policiers impliqués devraient être interrogés par les juges d'instruction. Leur mise en examen est possible. Les avocats de la famille du coursier prendront la parole mardi pour demander qu'aucune impunité ne soit accordée aux agents mis en cause.



