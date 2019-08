Mort de Steve à Nantes : les zones d'ombre du rapport de l'IGPN

Ce qui étonne dans cette enquête, c'est qu'aucun participant à la soirée n'a été entendu. Selon nos informations, l'IGPN justifie cette absence par le caractère administratif de l'enquête. Dans une enquête administrative, les moyens diffèrent d'une enquête judiciaire. De fait, aucun témoin n'aurait pu dans ce cadre être identifié, hormis Romain G. qui s'est lui-même tourné vers l'IGPN via la plateforme de signalement. Les 85 autres personnes qui ont porté plainte ? Elles seront entendues dans le cadre de l'enquête judiciaire, nous répond-on. Il en sera d'ailleurs de même pour Romain G.





Lorsque le rapport indique qu'"aucune des personnes repêchées par les sauveteurs (n’a) déclaré avoir été poussée par l’action de la police à se jeter à l’eau, et aucune (n’a) imputé sa chute à cette action", il se repose donc sur les seuls témoignages des sauveteurs et notamment des membres de la sécurité et des agents de la sécurité civile.





De nombreux témoignages viennent pourtant contredire ces faits et pas seulement celui de Romain G. Dès le 25 juin, Jérémy, 24 ans, nous faisait part d'une toute autre version. "Quand je suis arrivé, l’ambiance était cool, bon enfant. Les gens dansaient, il y avait du bon son. Puis en quelques secondes, tout a dégénéré", a-t-il confié à LCI. Il indique que les forces de l'ordre sont intervenus vers 4 heures du matin et reconnait qu'un DJ "a essayé de tenir un peu plus longtemps". "C’est là que la police a commencé à gazer tout le monde, poursuit-il. Les jets de projectiles, dont certains médias ont parlé, je ne les ai pas vus, je ne sais pas s'il y en a eus. Ce que je sais, c’est qu’avec les lacrymos, tout le monde s’est dispersé. Moi j’ai voulu m’écarter aussi, mais je voyais rien. J’ai posé un pied dans le vide et je suis tombé à l’eau".





D'autres témoignages font un lien clair entre l'intervention de la police et le fait que plusieurs personnes soient tombées à l'eau : "Moi, je me suis retrouvée en première ligne lors du chaos", expliquait au micro de France Inter le 24 juin Dorine, une amie de Steve. J'ai vu des grenades anti-encerclement, les chiens qui ont été lâchés, une fille qui a été matraquée. Le quai Wilson était noir de monde. Il y a eu une dizaine de personnes qui sont tombées dans l'eau, en courant avec la peur, les fumées et puis il y a eu l'alcool aussi. Les gens ont couru, couru et certains dans la nuit, n'ont pas vu la Loire. Je comprends pas, on faisait la fête, on dansait... La méthode qui a été utilisée a été bien trop violente".





Un autre témoin, Thibaud, a évoqué à nos confrères de Libération, des gaz opaques. "Plusieurs personnes m’ont dit après coup qu’elles couraient, désorientées, et qu’elles se sont arrêtées de courir quand elles ont vu des gens tomber (dans l’eau) devant elles", rapportait-il le 27 juin.





Selon l'ensemble de ces témoins, les gaz lacrymogènes sont clairement l'une des raisons qui ont conduit certains fêtards à tomber dans le fleuve.