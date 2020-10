Mort de Victorine : enquête sur un suspect

Ludovic Bertin, un jeune homme de 25 ans, est interpellé cette semaine. Il est soupçonné d'avoir tué et agressé sexuellement Victorine Dartois, une jeune femme de 18 ans retrouvée morte dans un ruisseau trois semaines plus tôt. C'est un chauffeur-livreur qui habite à Villefontaine à un kilomètre de la famille de la victime.



L'autopsie révèle que Victorine est morte noyée avec intervention d'un tiers. L'hypothèse de l'agression sexuelle n'est pas exclue. Le suspect avoue très vite le meurtre, mais il nie toute agression sexuelle. Il est mis en examen précédé d'une tentative de viol et encourt la prison à perpétuité.



La mort de Victorine suscite une vive émotion à Villefontaine. Huit jours après sa disparition, une marche blanche réunit plus de six mille personnes dans les rues de la ville.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.