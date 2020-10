Mortiers d'artifice : la nouvelle arme utilisée contre les forces de l'ordre

L'usage de mortiers d'artifice est devenu un phénomène viral et son utilisation est presque régulière dans les quartiers plus difficiles. Une nouvelle arme qui peut faire des dégâts et que l'on peut aussi très facilement se procurer sur Internet. Récemment, plusieurs policiers ont été grièvement blessés. Les syndicats des forces de l'ordre dénoncent l'absence de réponse pénale envers les auteurs de ces attaques et demandent plus de fermeté.



