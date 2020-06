Municipales : des procurations douteuses dans un Ehpad de Marseille

À Marseille, la campagne du second tour des élections municipales a du mal à se dérouler dans la sérénité. Des soupçons de fraudes visent l'équipe de la liste Les Républicains, emmenée par Martine Vassal. Elle aurait établi des procurations douteuses. Dernier exemple en date, les pensionnaires d'un Ehpad dont les familles sont les premières surprises. La direction de l'établissement nie ces votes par procuration et envisage aussi de porter plainte contre X.



