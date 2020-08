Mutilation de chevaux : les éleveurs sont très inquiets

Les actes de mutilation de chevaux se sont succédé cet été et touchent aujourd'hui tout le pays. Une situation qui suscite l'inquiétude autour de Dieppe où sept agressions ont été recensées. Les malfaiteurs choisissent des endroits faciles d'accès et des chevaux isolés la nuit. Mutilation, oreilles coupées, mâchoire brisée et parfois décès, leurs modes opératoires sont les mêmes. Le délit d'acte de cruauté envers les animaux est puni de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende.