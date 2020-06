Nouvelle manifestation de policiers à Paris : 200 agents regroupés devant le Bataclan

Vendredi soir, 200 agents de police sont venus manifester devant le Bataclan pour protester contre le racisme et les violences dont ils sont accusés. Les forces de l'ordre voulaient rappeler qu'après les attentats du 13 novembre 2015, les Français leur avaient rendu hommage pour leur courage. Le rassemblement s'est tenu à l'écart des syndicats et sans l'aval de la hiérarchie. Sans drapeaux ni revendications, le calme était le seul mot d'ordre de la soirée.



