Nuit de violences : des renforts policiers à Fréjus

La nuit dernière, une cinquantaine d'individus venus du quartier sensible de la Gabelle détruisent des vitrines, incendient cinq voitures et tirent à coups de pierres et de mortiers sur les forces de l'ordre faisant quatre blessés légers. Il y a deux mois, des caméras de surveillance étaient détruites en plein jour. Depuis, les dégradations s'enchaînent. Les gens déplorent cette recrudescence des violences et ne se sentent plus en sécurité.