"On a vraiment très peur" : le désarroi des habitants de la Paillade à Montpellier, après une fusillade

Des hommes en noir, cagoulés, et des détonations d'armes à feu en rafale : un peu plus d'une semaine après la violente fusillade qui a éclaté dimanche 1er novembre au cœur du quartier populaire de la Paillade à Montpellier (Hérault), les habitants sont encore sous le choc. Un affrontement entre bandes rivales, en plein jour, à l’heure où des mères de famille vont chercher leurs enfants à l’école, qui n'a rien d'un acte isolé. C'est la cinquième fusillade en un an, mais aussi celle de trop.

Dans le quartier de la Mosson, les habitants sont exaspérés. Même si certains sont résignés, tous en ont marre de vivre avec la boule au ventre. Voyant la situation se dégrader, nombre d’entre eux envisagent sérieusement de quitter le quartier, à l’image de cette mère de famille qui élève un enfant handicapé. "J'ai souvent le Samu ou les pompiers qui doivent venir pour mon fils. Parfois, l'ambulance se fait caillasser et elle repart. Cela peut mettre en danger la vie de beaucoup de gens", souligne-t-elle.

Comme elle, de nombreux résidents réclament plus de sécurité. "Il était 12h45. On attendait les enfants devant l'école. Mon enfant de 5 ans a vu un homme se faire poignarder. La violence, c'est tous les jours. On a vraiment très peur", confie une autre mère de famille. En 2018, le quartier de la Paillade, comme quinze autres dans l'Hexagone - sur un objectif de soixante d'ici la fin du quinquennat - a été classé en zone de reconquête républicaine.