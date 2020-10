Opérations anti-islamistes : des perquisitions dans toute la France

Le ministre de l'Intérieur avait comme objectif de "harceler ceux qui propagent le séparatisme". En ligne de mire, une cinquantaine de structures associatives comme le Collectif contre l'islamophobie. Le gouvernement voudrait enfermer certaines, comme l'association BarakaCity. Cette dernière se présente comme une organisation humanitaire islamique. Son responsable, Idriss Sihamedi, est fiché par la DGSI depuis six ans et ses invectives sur Twitter sont régulièrement dénoncées. Toutes ces perquisitions ont pour objectif de trouver des éléments qui prouveraient une radicalisation. La justice aurait alors les moyens d'agir.



Le gouvernement envisage également d'expulser des étrangers accusés de radicalisation. Ils seraient 231 dans le radar des services de renseignement, dont 180 actuellement en prison. Un objectif compliqué à atteindre. Il faut pour cela une décision de justice souvent longue, avec des recours, et surtout l'accord du pays d'origine, sans lequel il n'y a pas d'expulsion possible. C'est précisément pour cela que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra dans les prochains jours en Tunisie et en Algérie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.