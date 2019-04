VIDEO - Paris : incendie et violente explosion dans un immeuble du 19e arrondissement, pas de victimes

La préfecture de police avait fait état dans un premier temps d'un "violent feu d'appartement dans un immeuble d'habitation", soulignant que de plus amples informations seraient communiquées dimanche. Lors d'un point-presse tenu, plus tard, (voir la vidéo ci-dessous), le porte-parole des Sapeurs-Pompiers de Paris, Gabriel Plus, a, lui, fait savoir que le feu était présent aux 2e, 3e, 4e et 5e étages de l'immeuble, touchant 27 appartements au total.





Des témoins ont fait état d'une explosion et sur les réseaux sociaux des images de l'incendie montrent effectivement un forte explosion qui dégage une boule de feu au niveau d'un étage. "J'ai entendu un énorme bruit, j'ai vu la fumée monter vraiment énormément", a notamment raconté une voisine de l'immeuble au micro de LCI. "L'explosion m'a réveillé donc je suis allé à la fenêtre, j'ai ouvert et là ça chauffait très bien", relate un autre.