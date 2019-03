Paris : un incendie rapidement maîtrisé dans l’église de Saint-Sulpice

Accident ou acte délibéré ? Ce dimanche, un incendie s’est déclaré dans l’église de Saint-Sulpice aux alentours de 13h40. Sur des images amateurs partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir les flammes dévorer l’une des portes monumentales. Le feu a également englouti la cage d’escalier jusqu’au premier étage, indique à LCI la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui précise que plusieurs personnes ont été évacuées. Aucun blessé n’est à déplorer. L’incendie a été rapidement maîtrisé par les soldats du feu.





Présente dans l’église au moment des faits, une internaute a posté une vidéo montrant l’intérieur de l’édifice en proie aux flammes. "Je me trouvais à l’arrière de l’église quand le feu s’est déclaré, raconte-t-elle à LCI. J’ai vu beaucoup de fumée s’accumuler jusqu’au plafond et je me suis dit qu’il s’agissait de bougies. Mais en me rapprochant, je me suis retrouvé face à une vive lueur orangée qui s’est avérée être l’incendie. J’ai pris la vidéo juste avant d’évacuer avec les autres personnes présentes".





Pour le moment, aucune information n'a filtré sur l'origine de l'incendie.