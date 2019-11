VIDÉO - Pont effondré à Mirepoix : le scénario reconstitué en images de synthèse

Le corps du chauffeur du camion tombé dans le Tarn et qui se trouvait dans la cabine, en "a été sorti" vers 22 heures, a déclaré le maire, Eric Oget. Les opérations ont été difficiles car le Tarn est très profond à cet endroit, plus de 20 m, pour 100 m de large.

Datant de 1931, le pont, qui "s'est effondré brutalement, en quelques secondes", avait été contrôlé et "n'avait pas été identifié comme posant des problèmes particuliers", a pour sa part relevé la secrétaire d’État à la Transition écologique Emmanuelle Wargon, venue sur place avec le secrétaire d’État à l'Intérieur, Laurent Nuñez. L'enquête devra maintenant déterminer les causes de cet accident, et notamment si le passage de camions en surpoids sur cet ouvrage était exceptionnel ou non.