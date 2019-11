Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : l'émotion des habitants

Toute la journée de ce lundi, les habitants de Mirepoix et des alentours se sont retrouvés sur les berges du Tarn, abasourdis par l'image du pont disloqué, gisant dans la rivière. Ce pont familier, emprunté par tous, n'inspirait pas de crainte particulière. Ce soir, on pense aussi à la jeune victime de quinze ans. De l'émotion également chez les pompiers, en particulier chez un jeune secouriste qui n'a pas pu sauver la victime dans une eau tumultueuse.



