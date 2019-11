VIDÉO - Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : le choc des habitants après la mort de Lisa, 15 ans

La famille, les amis et les camarades de classes de la jeune fille ont été pris en charge par une cellule psychologique. Les pompiers, notamment les premiers secouristes présents sur les lieux et n'ayant pas réussi à la sauver, sont également sous le choc.

Elle s'appelait Lisa, elle avait 15 ans. Après s'être levée ce lundi matin pour aller au lycée, comme toute jeune fille de son âge, elle a tragiquement perdu la vie dans les eaux tumultueuses et glacées du Tarn. Dans sa ville de Mirepoix-sur-Tarn, les habitants pleurent son décès, survenu dans l'effondrement du pont de la commune . Plusieurs véhicules ont été entraînés dans sa chute, dont un camion et la voiture de la mère de Lisa, qui a, elle, pu être sauvée de la noyade.

"Tout le monde est dans l'incompréhension la plus totale et la peine pour les personnes qui sont marqué dramatiquement par cet accident", témoigne un habitant aux caméras de TF1. "On est excessivement choqués, on connaissait la jeune fille, c'était quelqu'un d'adorable", confie une autre résidente de Mirepoix-sur-Tarn, les larmes aux yeux

Au lycée L'Oustal, où Lisa était scolarisée, une cellule de soutien psychologique a été ouverte pour accompagner ses camarades, sous le choc, tout comme leurs parents. "Je pense surtout à la maman, qui était sur ce pont avec sa fille", déclare une mère d'élève. "Elle a perdu sa fille. Se dire qu'elle s'est levée ce matin et qu'en 10 minutes, à cause d'un pont, elle n'est plus là... Ça fait mal".