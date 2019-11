Ponts suspendus et limites de tonnage : quelles règles les constructeurs appliquent-ils ?

Le pont de Mirepoix-sur-Tarn s'est effondré le 18 novembre, lorsqu'un poids lourd l'empruntait. Le véhicule et son chargement excédaient 19 tonnes, la capacité limite de la structure. Comment sont calculées les limites de tonnage que peut supporter un pont suspendu ? Comment vérifier que les poids lourds ne passent pas par des axes interdits ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.



