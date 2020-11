Diffusion d'images de policiers : une proposition de loi qui inquiète

Un militant italien a diffusé 4 000 photos de policiers durant des manifestations en France sur son site Internet, demandant aux internautes de les nommer. Selon le ministre de l'Intérieur et les syndicats de police, c'est "inadmissible". Le site a été interdit. C'est notamment de tels cas de figure que vise une proposition de loi en débat à l'Assemblée ce mardi. Ce texte, qui suscite de vives craintes chez les défenseurs des libertés, prévoit un an de prison et 45 000 euros d'amende pour ceux qui diffuseraient des images de visages de policiers ou d'éléments qui permettraient de les identifier si celles-ci ont pour but de leur nuire.