Professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine : qui était-il ?

Pour ses élèves, il était Monsieur Patty, leur professeur d'histoire-géographie bien veillant. Un enseignant joyeux, blagueur et qui respirait la joie de vivre. Aliénor en classe de troisième était en cours avec lui quelques heures avant le drame. Selon elle, il souhaitait bonnes vacances à ses étudiants tout en faisant des blagues pour que cela soit agréable. À 47 ans, ce père de famille était apprécié pour son investissement en classe. Un homme attaché à l'enseignement moral, civique et toujours à l'écoute. L'une de ses étudiantes témoigne qu'il répondait à leurs questions, même si cela n'avait aucun rapport avec le cours. Émue, une maman d'élève évoque même son immense tolérance.



Samuel Patty avait fait ses études à l'université de Lyon. Dans un tweet, un ancien camarade de promo salue le super enseignant, l'homme de dialogue. Il y a trois ans, il intègre le collège de Bois de l'Aulne. Et sa réputation le précède, celle d'un professeur qui défendait la liberté d'expression et la liberté d'enseigner.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.