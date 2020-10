Professeur assassiné : comment l'enquête se déroule-t-elle ?

Après l'assassinat vendredi dernier de Samuel Paty, professeur d'Histoire dans les Yvelines, le rythme de l'enquête ne faiblit pas. Un homme a été arrêté ce dimanche matin à Évreux (Eure). Il s'agit de Youssouf S., un proche du terroriste, mais qui ne fait pas encore office de complice. La police cherche notamment à comprendre comment l'assaillant a pu reconnaître formellement l'enseignant et être sûr de le retrouver à la sortie de l'école.



Selon les derniers éléments de l'enquête, le prédicateur islamiste en garde à vue clame son innocence. Même son de cloche chez le parent d'élève qui avait jeté en pâture l'identité de Samuel Paty et qui en avait fait une cible. Sans surprise, il jure ne pas être responsable de l'assassinat, mais continue toujours à trouver "scandaleux" le fait de montrer à des élèves des caricatures du prophète Mahomet.



