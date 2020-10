Professeur assassiné : un prédicateur et un parent d'élève au coeur de l'enquête

L'enquête sur l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine se poursuit. Onze personnes sont désormais en garde à vue. Parmi elles, un prédicateur et un parent d'élève.



D'après plusieurs enquêteurs, l'imam se dit totalement étranger à l'assassinat de Samuel Paty. Il répète ne pas être un criminel, simplement un musulman attaché au respect de Mahomet. Même cri d'innocence du côté du père de famille qui avait jeté en pâture le nom de l'enseignant sur les réseaux sociaux.



Pendant ce temps-là, les policiers eux continuent de tirer les fils. Ils cherchent notamment une éventuelle connexion entre d'un côté ce parent d'élève et son ami prédicateur, et de l'autre l'assaillant abattu vendredi soir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.