Professeur d'histoire tué à Conflans-Sainte-Honorine : des rassemblements prévus ce samedi

A la suite de la mort par décapitation du professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine, une marche blanche a été entreprise ce samedi vers 11 heures 45 aux abords du collège. Dans le cortège, on a pu constater, sur fond noir, des panneaux sur lesquels étaient écrits : "Je suis enseignant". Une inscription qui a quasiment la même typo que celle durant l'attentat de Charlie Hebdo. D'ailleurs, c'est aussi le message de soutien qu'on voit pour les corps enseignants.



A l'appel de parents d'élèves, d'élèves eux-mêmes et d'élus, un rassemblement aura encore lieu cet après-midi à 15h. Si d'un côté des cellules d'écoute psychologiques ont été activées pour les élèves et les professeurs, le corps enseignant et les responsables réfléchissent d'ores et déjà à la rentrée après les vacances de la Toussaint. Il y aura notamment une minute de silence durant la journée du 2 novembre. L'Elysée, de son côté, prépare aussi un hommage national qui aura lieu la semaine prochaine en coordination avec la famille de la victime.



