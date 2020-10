Professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine : le profil de l'assaillant

L'identité de l'assaillant qui a décapité un professeur à Conflans-Sainte-Honorine est confirmée de façon scientifique. Cela grâce à ses empreintes digitales et son ADN. Il s'agirait d'un homme âgé de 22 ans connu de la justice. Il est considéré comme un petit voyou et totalement inconnu des services de renseignements. Concrètement, il n'est pas fiché S par exemple pour de l'islamisme radical. C'est dans doute pour cela qu'il est passé entre les mailles des filets policiers. Son profil est le pire cauchemar des services de renseignements français. Un homme introuvable dans les mosquées salafistes qui n'a jamais cherché à partir faire le djihad.



Les policiers vont désormais fouiller dans son passé pour savoir notamment s'il a ou non été soigné pour des troubles psychiatriques. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup maintenant depuis quelques années. L'affaire est une très violente piqûre de rappel, car elle montre à quel point la menace terroriste est diffuse et omniprésente en France peu importe les années qui passent. S'ajoute à cela des suspects que les radars ne parviennent pas à repérer malgré les 8 000 fiches S actuelles pour islamisme radical.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.