Professeur décapité en région parisienne : le point sur les dernières informations

Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'affaire de la décapitation du professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Il a ouvert une enquête pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". En effet, des témoins affirment avoir entendu le suspect crier "Allah Akbar". De plus, une décapitation avec une arme blanche est le mode opératoire classique et typique des attentats, en particulier islamiste. Par ailleurs, ce qui semblerait être une revendication a été publiée sur les réseaux sociaux. Il y est question notamment de "mécréant" et d'"infidèle".



D'après les premières investigations policières, l'enseignant décapité aurait montré à ses élèves les caricatures de Mahomet. Une action qui a visiblement choqué et déplu à certains parents d'élèves. Ces derniers avaient cru bon de le dire sur les réseaux sociaux et d'appeler à sanctionner d'une façon ou d'une autre le professeur.



Selon nos informations, le suspect a été identifié. Il n'est pas fichié S pour islamisme radical. Il est uniquement connu des forces de l'ordre pour des faits de droit commun. Un profil qu'on a maintenant l'habitude de voir dans un bon nombre d'attentats.



