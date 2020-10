Professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine : l'Education nationale et les services de renseignement ont-ils joué leurs rôles ?

Dans le collège du Bois d’Aulne des tentatives de médiation ont eu lieu. Des parents d'élèves ainsi qu'un prédicateur musulman ont été reçus. Entre le cours du 5 octobre dernier et le meurtre de vendredi soir, l'Education nationale a-t-elle joué son rôle et pris la mesure des tensions ?



La principale du collège a fait état de nombreux appels menaçants reçus par l'établissement. Pourtant, selon les premiers éléments de l'enquête, aucune plainte n'a été déposée. Mais à en croire, Patrice Romain, un principal de collège retraité, ce n'est pas la règle à appliquer. "Pour l'Education nationale, la devise c'est «pas de vague»", confie-t-il.



Quant aux policiers du renseignement, que savaient-ils ? Ils avaient d'abord pris au sérieux les tensions. Dans une note confidentielle, ils en ont fait un récit complet avant une conclusion rassurante : "La communication entre la direction et les familles a visiblement permis d'apaiser les tensions." Mais alors que Samuel Paty est visé sur les réseaux sociaux, pourquoi n'a-t-il pas été protégé ?



