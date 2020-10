Professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine : qui était l'assaillant ?

Non loin du corps de l'assaillant abattu par les policiers, les enquêteurs ont retrouvé une carte d'identité. Selon nos informations, il s'agit bien de la sienne. Abdoulakh Anzorov, 18 ans, né à Moscou et d'origine tchétchène, venait tout juste d'obtenir sa carte de séjour en mars dernier. Connu pour des faits de droit commun, il était jusque-là inconnu des services de renseignements.



Moins de 24h après les faits, l'enquête avance et porte en particulier sur la personnalité de ce jeune homme. Les policiers ont perquisitionné son domicile, mais aucun élément ne permet encore d'indiquer qu'il serait parti en Syrie. De leur côté, les enquêteurs privilégient la piste de l'autoradicalisation.



Suite à ce drame, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Pour l'heure, neuf personnes sont toujours placées en garde à vue et sont toujours entendues dans les locaux de la direction générale de la sécurité nationale.



