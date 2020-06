Propos racistes de policiers : Christophe Castaner saisit la justice

"Des propos inacceptables qui peuvent porter atteinte à l'honneur de la police et de la gendarmerie nationale", a déclaré Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur s'était engagé, il y a quelques jours, à ne laisser passer aucun dérapage raciste. Il a donc saisi aujourd'hui le procureur de la République après un article autour d'un groupe Facebook, censé rassembler 8 000 membres des forces de l'ordre. Les échanges outranciers et clairement discriminatoires y sont légion.



