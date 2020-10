Quel est le rôle des policiers municipaux ?

C'est un assaut coordonné de la police municipale de Nice qui a permis l'arrestation de l'auteur de l'attaque meurtrière jeudi à la basilique. Ils ont ouvert le feu en légitime défense. Les policiers municipaux de la ville sont armés et entrainés. "La ville de Nice possède une unité de formation, un stand de tir, les éléments nécessaires pour former au quotidien nos policiers municipaux de sorte qu'ils puissent exercer à réagir en toutes circonstances", a expliqué Richard Gianotti, directeur de la police municipale de Nice (Alpes-Maritimes).



Mais tous les policiers municipaux ne sont pas armés. Certes, leur nombre a fortement augmenté pour atteindre 57 % aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient que 37% en 2014. Leur répartition sur le territoire est aussi inégale. Pour cause, le Sud-Est est particulièrement équipé avec 80% d'agents armés. Il n'y a pas que les maires des grandes villes qui font ce genre de choix. À Chateauroux (Indre), 43 000 habitants, la police municipale s'est métamorphosée en un an. Elle dispose de quatorze pistolets, des lancers de balle de défense et des tasers pour dissuader tout passage à l'acte.



Les policiers municipaux ne sont pas des gardiens de la paix. Leur formation initiale dure deux fois moins longtemps et leur mission diffère. "Les policiers municipaux ne travaillent que dans le cadre du flagrant délit. Ils n'ont pas de pouvoir d'enquête supplémentaire, mais de pouvoir d'interpellation, de contrôle", a fait savoir Serge Haure, référent CFDT Police municipale.



L'effectif des policiers municipaux ne cesse d'augmenter bien plus rapidement que la police nationale, plus 26% en huit ans contre à peine 4% pour les gardiens de la paix. Et se doter d'une police municipale devient aujourd'hui un enjeu politique sur lequel de nombreux maires ont fait campagne lors des dernières élections.



