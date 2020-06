Ras-le-bol des policiers : qu'attendent-ils du discours d'Emmanuel Macron ?

En tenue de travail ou en civil, les policiers se sont réunis par surprise samedi soir au pied de l'Arc de Triomphe pour exprimer leur ras-le-bol et leur colère. La décision de Christophe Castaner d'abandonner la clé d'étranglement lors des interpellations est notamment en cause. De plus, ils estiment avoir été sursollicités ces dernières années. Lors du discours d'Emmanuel Macron ce dimanche soir, les 150 000 policiers du pays attendent deux choses : plus de moyens et un soutien sans faille.



