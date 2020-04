Respect du confinement : les forces de l'ordre multiplient les contrôles

Chaque jour, les policiers municipaux de Charleville-Mézières (Ardennes) rappellent les règles du confinement, mais les contrevenants sont toujours nombreux. Depuis mi-mars, ils ont déjà dressé plus de 760.000 contraventions. Et avec le beau temps, certains ne résistent pas à la promenade. Les forces de l'ordre ont donc multiplié les contrôles dans les parcs et sur les bords de Meuse. En parallèle, la population est surveillée par un drone et une soixantaine de caméras de surveillance.