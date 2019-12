Rocher effondré aux Mées : "Un soir ou un dimanche, le bilan aurait été sans doute très lourd"

Panique lundi en fin d'après-midi aux Mées. C'est là que vers 16 heures, en ce début du mois de décembre, qu'un des Pénitents, imposants rochers surplombant la commune des Alpes-de-Haute-Provence, a lâché. Les 3000 m3 de pierre ont fini leur course en s'écrasant sur l'une des 60 habitations du village. Terrorisés, des Méens ont appelé les secours, qui arriveront pour les premiers très rapidement, une dizaine de minutes plus tard.

"Des hélicoptères, 80 soldats du feu, et huit maîtres-chiens ont été mobilisés, pour rechercher et venir en aide à d'éventuelles victimes. Deux personnes, très légèrement blessées, ont été prises en charge : une habitante de la commune et un passant. Un chien a été retrouvé sain et sauf sous les décombres dans sa caisse. Le fait qu'il n'y ait aucune victime relève du miracle, insiste le colonel Frédéric Pignaud, commandant des pompiers des Alpes-de-Haute-Provence, à LCI ce mardi. La roche qui s'est détachée, pesait plusieurs tonnes. Un dimanche ou un soir de semaine, le bilan aurait été sans doute très lourd. Là, c'est arrivé un lundi, dans l'après-midi, la plupart des gens n'étaient pas chez eux".