Sécurité : faut-il généraliser la reconnaissance faciale ?

Cet outil existe depuis plusieurs années, mais il est fiable à quasiment 100% depuis seulement quelques mois. Ce fichier de traitement des antécédents judiciaires est utilisé uniquement au sein de la police nationale. Il recense plusieurs millions d'individus mis en cause dans un crime ou dans un délit punissable d'une peine de prison. Les associations de défense des droits de l'homme, elles, sont inquiètes et souhaitent interdire son utilisation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.