Strasbourg : l'incendie d'un immeuble fait cinq morts et sept blessés graves

À Strasbourg, un incendie s'est déclaré dans la cage d'escalier d'un immeuble dans la nuit du mercredi à jeudi. Le bilan s'élève à cinq morts et sept blessés graves. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. Les 23 rescapés ont passé la nuit dans un gymnase municipal ou chez leur proche. Toutefois, des solutions d'hébergement devraient leur être proposées dans la journée.



