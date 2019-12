Sur les traces de Lucas F, un escroc aux multiples identités

Déjà condamné par la justice, Lucas F aurait abusé d'une dizaine de personnes dans toute l'Hexagone et continuerait à sévir. Ardoises d’hôtels, de restaurants, de fournisseurs... les préjudices subis avoisineraient les centaines de milliers d’euros . Ce jeune homme de 26 ans, un escroc aux multiples identités écume le pays entier. Nous avons enquêté sur ses traces.



