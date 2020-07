VIDÉO - Tabac à chicha de contrebande : plongée au cœur d'un trafic juteux

En France, 1 jeune sur 4 fume du tabac à chicha au moins une fois par mois. Pourtant les buralistes tirent la sonnette d'alarme : ils en vendent de moins en moins. A l'image de Bernard Gasq, dont la boutique du Perreux-sur-Marne voit ses ventes s'effondrer. Alors qu'il vendait encore une centaine de paquets il y 5 ans, il n'en écoule plus que quelques unités par mois. "J'y crois plus, c'est fini. Je ne vendrai plus ce produit", se lamente-t-il face aux caméras de TF1 dans l'enquête du 20H en tête de cet article.

Pour en savoir plus sur ce marché noir, l'équipe de TF1 qui a réalisé le sujet ci-dessus a rencontré un revendeur en caméra caché. Comme prévu, l'homme qui appartient à un réseau propose un kilo venu d'Allemagne. "On livre tous les soirs et parfois en journée", dit-il.

L'homme sert aussi de grossiste pour les bars à chicha, ses principaux clients. "En quantité, on peut fournir 50, 100 kilos. On a un box, et on entrepose en toute sécurité", poursuit-il. Les gérants de bar à chicha ne paient ainsi aucune taxe. Cela leur permet de doubler leurs bénéfices, comme l'explique l'un d'entre eux : "Quand tu prends une tonne, tu paies 36.000 ou 37.000 euros, tu le revends (le kilo) 70 euros minimum, tu prends le double", explique-t-il pour se justifier.