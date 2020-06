Technique du plaquage ventral : faut-il l'interdire ?

Dans les dossiers qui sont venus nourrir les accusations de violences policières, plusieurs affaires renvoient notamment au plaquage ventral. Une technique d'interpellation, régulièrement utilisée par les forces de l'ordre pour neutraliser une personne agitée. Elle est actuellement controversée, car si les genoux sont posés trop haut sur le dos et non sur les lombaires, le geste peut provoquer une asphyxie. Plusieurs associations et hommes politiques de l'Hexagone demandent son interdiction.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.