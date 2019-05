DOCUMENT LCI - L'homme giflé par un policier le 1er mai à Paris témoigne

"J’ai vu un magasin d’ouvert, j’ai dit à ma mère 'Rentre dedans, mets-toi en protection'. Et moi je suis resté en retrait pour protéger ma mère et les gens qui étaient dedans, en laissant passer le cordon. A ce moment-là, un des CRS, je ne sais pas ce qui lui a pris, s’est fâché envers une personne et, on le voit sur la vidéo, lui dit 'casse toi connard'. Moi j’ai vu rouge et je lui ai dit 'toi aussi casse toi'. Et à partir de là, le monsieur n’a pas apprécié que je lui dise ce mot-là et il m’a mis une claque."





Alors que la vidéo de l'agression semble montrer que Yohann réponde au policier "Toi aussi casse toi, sac à merde", ce dernier a assuré à LCI ne jamais avoir prononcé ces termes.