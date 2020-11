Tentative d'assassinat maquillée en accident de la route en Charente-Maritime

Le vendredi 14 février 2020, Liliane et son fils Tony ont été victimes d'un accident. Des témoins ont réussi à les extraire de la voiture. À quelques centaines de mètres de là, Virginie, fille et sœur des victimes, recevait l'appel d'un ami lui disant que sa mère et son frère viennent d'être extraits d'un véhicule en feu. Elle s'est précipitée sur les lieux de l'accident. Avant d'être emmenée par les secours, sa maman avait encore la force de lui parler. "Il a voulu nous tuer" répétait-elle à sa fille.



Liliane parlait de Jean-Michel, son ex-compagnon qui conduisait le véhicule. Il s'est extrait seul et indemne de l'habitacle. Et selon les témoins, il assistait à la scène un peu plus loin, adossé contre un mur. Incriminé par son ex-compagne, il a été emmené par les gendarmes. Plus tard, il a reconnu avoir provoqué intentionnellement l'accident et mis le feu au véhicule. Les victimes sont transportées par hélicoptère à l'hôpital. Leur pronostic vital était engagé. À la gendarmerie, Jean-Michel a reconnu avoir provoqué intentionnellement un accident et mis le feu au véhicule.



