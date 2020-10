Mort de Victorine : "On se dit que l’on n’est à l’abri de rien", l'effroi d’une voisine du suspect

Quand on a appris qu'il avait été interpellé, on s’est dit que ce n’était pas possible.

Quand on a appris qu'il avait été interpellé, on s’est dit que ce n’était pas possible. - Une habitante du quartier du suspect

À en croire une voisine, qui le croisait régulièrement à la pharmacie ou à la boulangerie, Ludovic B. était "quelqu’un d’assez poli [qui] disait tout le temps bonjour". Choquée, elle se dit néanmoins soulagée. "Depuis la disparition de Victorine, tout le monde ne pense qu’à l’affaire", souligne-t-elle.

Un autre voisine qui connaissait la victime et le suspect, a, elle, encore du mal à y croire. "Quand on a appris que [Ludovic B.] avait été interpellé, on s’est dit que ce n’était pas possible. On a même pensé que c’était une blague, que ça ne pouvait pas être lui", confie-t-elle, sous couvert d'anonymat.