Un adolescent kidnappé dans un bus à Orly

À Orly, un bus a été poursuivi par une vingtaine de jeunes jeudi soir vers 19 heures. Ils ont tambouriné sur les vitres et en ont même cassé une, mais le conducteur ne les a pas laissé entrer. Mais quand le véhicule s'est arrêté un peu plus loin pour sortir une passagère, les suspects se sont engouffrés par la porte arrière et ont amené de force un jeune. Ce dernier n'a pas encore été retrouvé et les agresseurs sont toujours en fuite.



