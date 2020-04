Un automobiliste fonce délibérément sur deux policiers à Colombes

Tout a commencé cet après-midi par une course-poursuite entre un homme à scooter et des policiers municipaux de la ville de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Au moment de l'interpellation de cet individu et après avoir reçu le renfort des motards de la police nationale, un homme à bord d'une BMW a foncé délibérément et très violemment sur l'ensemble des policiers mobilisés sur la chaussée. Le bilan fait état de deux policiers grièvement blessés, dont l'un souffre d'un grave traumatisme crânien et a été placé en coma artificiel. L'automobiliste a été immédiatement interpellé. Il dit avoir provoqué délibérément cet accident et l'avoir même prémédité. D'après notre journaliste Thibault Malandrin, cet individu voulait "mourir en martyr". Une perquisition était en cours à son domicile.



