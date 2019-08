VIDÉO - Un bateau chavire dans la Manche : ce que l'on sait de l'accident qui a provoqué la mort de trois enfants

C'est l'appel d'un témoin qui a déclenché l'alerte à 15h33. Le drame est survenu à environ 800 mètres de la plage de Passous, face à l'école de voile d'Agon-Coutainville. Une vedette de type pêche-promenade, à bord de laquelle se trouvaient les six passagers, "s'est retournée" au large de la commune située dans la Manche. Une embarcation de l'école de voile voisine s'est aussitôt dirigée vers le lieu du chavirage, à la suite d'une alerte du CROSS (Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage en mer) de Jobourg. Ce dernier a engagé immédiatement "l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile stationné à Granville (50), deux unités de la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) d'Agon-Coutainville et de Blainville, le poste de secours de Passous, les pompiers du SDIS 50 et le SAMU 50", a détaillé le communiqué de la préfecture maritime.





À bord du bateau de loisir se trouvaient six occupants. Les trois adultes, qui accompagnaient les enfants, ont été projetés en mer lors du chavirage et ont pu être secourus par deux vedettes de la SNSM et un hélicoptère de la sécurité civile. Ils sont indemnes ou légèrement blessés. Les trois victimes, deux fillettes de 9 et 13 ans et un garçon de 7 ans restés prisonniers de la cabine, étaient en arrêt cardiaque lorsqu'elles ont été prises en charge par les secours et n'ont pu être réanimées.