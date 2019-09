VIDÉO - Un client lui a tiré une balle en pleine tête : miraculé, le chauffeur de taxi témoigne

JT 20H - Alors qu'il terminait une course, Pascal Bocquet s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises par son client. Ce dernier a été condamné à douze ans de prison. Le chauffeur de taxi nous raconte.

Contre toute attente, il n'a pas changé de métier. "On a toujours peur de quelque chose, depuis l'agression il y a trois ans". Au micro de TF1, il raconte son histoire. Un client monte pour se rendre à un mariage. Le chauffeur lui indique le prix de la course : 75 euros. Et au moment de payer, ce dernier tire à plusieurs reprises sur le chauffeur. Sans s'en rendre compte, le chauffeur accélère et finit dans un arbre. "Ce n'était pas mon heure", lâchera-t-il plus tard. Aujourd'hui, son visage est maintenu par 27 vis et est en partie paralysé. Quant à son agresseur, un jeune de 25 ans accro au cannabis, il vient d'être condamné à douze ans de prison.