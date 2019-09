VIDÉO - Un essai clinique "sauvage" sur 350 malades d’Alzheimer et Parkinson découvert dans une abbaye

TEST ILLÉGAUX - Des essais cliniques qui avaient lieu "hors de tout cadre légal" ont été découverts dans l'abbaye Sainte-Croix, dans la Vienne. L'Agence du médicament (ANSM) vient de les interdire et annonce avoir saisi la justice ce jeudi.

Car les effets des molécules restent totalement inconnus. Seul le site du fond Josefa, un "fonds de dotation à but non-lucratif pour la santé", qui serait à l’origine de ces expériences, donne la composition hypothétique de ce "patch à deux réservoirs". A l’intérieur, supposément deux molécules, baptisées 6-méthoxy-harmalan et valentonine. La découverte de ce dernier produit est revendiquée par le professeur Jean-Bernard Fourtillan. Une "bombe scientifique", selon lui. Toujours sur le site, il explique que cette molécule doit "protéger notre organisme et assurer la régulation des vies psychique et végétative". De quoi pousser l'homme à avancer qu'il a "enfin découvert" les "véritables causes" de la maladie d’Alzheimer et de pouvoir désormais la "prévenir" et la "guérir".