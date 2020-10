Un homme décapité à Conflans-Sainte-Honorine : ce que l'on sait

Les faits se sont déroulés aux alentours d'un établissement scolaire et où plusieurs officiels viennent d'arriver. Il s'agit du collège du bois d'Aulne en plein cœur de Conflans-Sainte-Honorine. Ce que l'on sait, c'est que l'assaillant est arrivé sur le lieu en toute fin d'après-midi armé d'un couteau et d'une arme à feu. On sait maintenant que celui-ci fréquentait un groupe d'ami islamiste dont au moins un était fiché S pour radicalisation.



Quant à sa victime, il s'agirait semble-t-il d'un enseignant de ce collège, dont le nom avait beaucoup circulé dans l'établissement ces derniers jours. Il avait été critiqué pour avoir montré une caricature de Mahomet à ses élèves. Il n'y a pas beaucoup d'informations ce soir et la zone pavillonnaire est totalement bouclée par les forces de l'ordre pour empêcher les badauds de s'approcher.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.