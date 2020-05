Un match de foot illégal a réuni près de 500 personnes dans l'Essonne

Un match de foot, opposant des jeunes de Grigny et Corbeil, a rassemblé près de 500 spectateurs mardi soir. Le maire de Grigny s'inquiète des suites sanitaires de ce débordement et a dénoncé ce qu'il estime être une mise en danger d'autrui. Au moment du match, des policiers étaient mobilisés sur un barbecue qui a dégénéré. Une intervention pour verbaliser tous ces jeunes aurait sans doute viré à l'affrontement.



