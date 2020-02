Un père et son fils arrêtés pour pillage archéologique au lac d’Aiguebelette

Un père et son fils ont été interpellés près de Chambéry cette semaine. Des têtes de flèches, des couteaux, des épées, des cloches et plus de mille pièces de monnaie... Ils avaient accumulé chez eux un trésor de trois mille objets archéologiques. Les gendarmes ont découvert que, depuis des années, ces plongeurs pillaient le lac d’Aiguebelette, un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.



